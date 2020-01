Verão Litoral sedia pela primeira vez etapa do Estadual de Skate

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

SkatePark- Balneário Pinhal Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Acontece neste fim de semana, 18 e 19, no Balneário Pinhal, a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Skate 2020, após a recente inauguração da pista certificada de skate no município, com chancela da Federação Gaúcha de Skate.

O campeonato contará com skatistas de várias cidades do Rio Grande do Sul nas categorias amador, iniciante, mirim e feminino. A etapa ocorre junto com o evento da Alvo Cultural, que mistura skate, música e grafite e promete agitar a galera da modalidade esportiva.

Inscrições no https://jogosdeveraoalvo.eventize.com.br/

Maiores informação pelo email contato@alvovirtual.com ou pelo fone (51) 3573 2384.

