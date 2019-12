Futebol Liverpool frustra o Flamengo e fatura o Mundial com gol de Roberto Firmino

21 de dezembro de 2019

Rubro-negros resistiram até a prorrogação, mas o atacante Firmino marcou o gol da vitória na decisão no Catar. Foto: Reprodução Flamengo é valente, mas Firmino decide e Liverpool conquista o Mundial de Clubes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Não deu para repetir 1981. O Flamengo lutou, batalhou e mostrou grandeza diante um poderoso adversário europeu. Por vezes até flertou com a vitória, mas não foi suficiente para ser bicampeão. O Liverpool frustrou os sonhos do Flamengo, bateu o time brasileiro por 1 a 0 com gol de Roberto Firmino e conquistou o Mundial de Clubes da FIFA 2019.

Apesar do resultado, o torcedor do Flamengo tem motivos de sobra para se orgulhar desta equipe. O mais especial deles foi visto durante os 120 minutos no Estádio Khalifa. Não houve medo ou cabeça baixa contra o gigante europeu. Não teve Salah, Mané ou Firmino que assustasse a equipe de Jorge Jesus. O Flamengo soube jogar de igual e não foi dominado como outros brasileiros.

A equipe rubro-negra fez um jogo de igual para igual enquanto conseguiu, mas cedeu aos campeões europeus na prorrogação. Favoritos, os ingleses começaram o jogo pressionando os brasileiros e criaram três boas chances, desperdiçadas por Firmino, Keita e Alexander-Arnold. Depois, o Flamengo acertou a marcação e foi melhor no jogo, ganhando a grande maioria das divididas com o Liverpool. Rodrigo Caio foi impecável na zaga e as melhores chances vieram na velocidade de Bruno Henrique, apesar do goleiro Alisson não ter trabalhado na primeira etapa.

No primeiro lance após o intervalo, Firmino recebeu na área, driblou Rodrigo Caio e carimbou a trave de Diego Alves. Gabigol deu trabalho para a zaga inglesa com uma bicicleta e um chute de direita, ambos defendidos por Alisson, mas o Flamengo não repetiu a atuação da primeira etapa.

Os brasileiros pioraram com as saídas de Arrascaeta e Everton Ribeiro e o Liverpool dominou o jogo, mas sem conseguir tirar o zero do placar. O árbitro chegou a marcar um pênalti em cima de Mané nos acréscimos, mas voltou atrás após consultar o VAR. A final foi para a prorrogação.

O clube brasileiro chega à final com a pecha de melhor time da América do Sul, campeão da Libertadores e do Brasileirão. Comandado por Jorge Jesus e badalado graças às fases de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, o Flamengo passou pelo Al Hilal na semi e reeditará a decisão do Mundial de 1981, quando o time de Zico bateu o Liverpool por 3 a 0. O lado inglês, campeão europeu e mais favorito ao título do que há 38 anos, eliminou Monterrey na fase anterior e, comandado por Jürgen Klopp, busca o inédito título mundial com o trio de ataque Salah, Mané e Firmino.

