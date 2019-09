Locare apresenta apostas para 2020 no segmento de decoração para eventos e cenografia

Com o intuito de se manter atualizada no mercado de cenografia e decoração de eventos, a empresa Locare, de Porto Alegre, fará o lançamento oficial das novidades que reserva para 2020. O evento Locare Linhas Preview 2020, exclusivo para convidados, ocorre na noite da próxima terça-feira (10), na sede da empresa. O destaque vai para a renomada decoradora Tuca Benetti, que vem de São Paulo exclusivamente para um talk show aos convidados.

Conforme o gerente de projetos da Locare, Rodrigo Schwertner, nesta noite o público vai poder conferir as novidades no acervo de decorações. “Vamos apresentar nossos novos materiais para cenografia e decoração, além das nossas apostas de texturas, materiais e cores e tendências para o próximo ano. Estamos apostando bastante no azul e no verde esmeralda”, antecipou para O Sul.

Na ocasião, a empresa também vai reinaugurar seu showroom, que foi ampliado em mais de 300 m² para reunir o acervo de móveis, louças, decorações e cenografia. No local, os convidados poderão conferir de perto as peças selecionadas. No total, são mais de 6 mil itens. O público geral poderá visitar o local a partir de 11 de setembro.

