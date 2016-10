Lojas Lebes celebram seus 60 anos de atividades

A rede de Lojas Lebes celebrou neste domingo seus 60 anos de atividades. Uma história de muito sucesso, trduzida pelo porte da rede, hoje com 145 lojas espalhadas pelo RS e SC. “Nosso crescimento é sólido e seguro, mesmo neste momento de dificuldade”, atesta o presidente do grupo, Otelmo Drebes. Ele diz que sente no mercado um maior otimismo, o que contribui para alavancar consumo e a expectativa da rede é fechar este exercício com um crescimento na ordem de 5% sobre o ano anterior.

A celebração dos 60 anos da rede ocorreu na Capital, em dois momentos. Pela manhã, foram homenageados os funcionários mais antigo, totalizando 400 jubilados, na empresa nos últimos 50 anos. À tarde, a celebração foi para os fornecedores, com muita música e diversão no teatro do Bourbon Country. Hoje, o grupo conta com 3 mil funcionários.

Outro destaque do evento foi a “Mostra 60 anos Lebes”, um cubo interativo que resgatou, através de documentários e objetos pessoais da família Drebes, os principais fatos da empresa nestas últimas seis décadas.

O aniversário da Lebes foi palco também para o lançamento oficial da Campanha de Natal 2016 , que seguindo o clima festivo dos 60 anos vai sortear dez caminhões com 60 prêmios cada .

Mas, um dos momentos mais marcantes da noite foi o show surpresa do ator e cantor Tiago Abravanel que veio especialmente de São Paulo para animar os convidados da Lebes.

Fundador, filhos e netos de uma das maiores redes de varejo do Rio Grande do Sul compartilharam a emoção desta história de sucesso.

Comentários