Lojas Lebes conquista quatro prêmios no Top de Marketing ADVB

A rede de varejo Lojas Lebes foi uma das empresas mais reconhecidas esta semana, na premiação Top de Marketing ADBV 2019, que ocorreu na Casa NTX, em Porto Alegre.

A Lebes recebeu quatro troféus, entre eles dois dos mais cobiçados prêmios da noite: o Top Personalidade, conferido a Otelmo Drebes, presidente da empresa, e o Ouro, na premiação especial.

Além destes, a empresa também foi premiada com o Top Inovação em Processos, com o case “Customer Experience Lebes “, e Top Setores de Mercado categoria Moda, com o projeto “Lebes Bag”.