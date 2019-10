Luan foi cortado, Maicon não treinou e Jean Pyerre mostrou evolução antes de jogo do Grêmio contra o Flamengo

Se há dúvidas sobre a escalação do Flamengo para a semifinal da Libertadores, a mesma questão é discutida no Grêmio. Porém, a atividade desta terça-feira (22), no CT do Fluminense, apontaram possibilidades. Mesmo com apenas 15 minutos abertos para a imprensa, foi possível ver nomes como Jean Pyerre, Maicon e Pedro Geromel em campo.

Mas exatamente quem não foi visto no treino acabou se tornando o assunto principal: Luan está fora da partida contra o Flamengo. A confirmação veio do técnico Renato Portaluppi, que não acredita que ele jogue até o final do ano. Vale lembrar que o camisa 7 não participou de nenhuma das duas atividades no Rio de Janeiro.

Jean Pyerre, que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, treinou de chuteiras nesta terça. Na segunda, por exemplo, ele esteve de tênis no gramado. O meia está treinando em separado desde o dia 20 de setembro e anima para a possibilidade de estar no banco de reservas contra o Flamengo.

Já Maicon convive com os dores no joelho esquerdo, que limitam os seus minutos em campo. Se na segunda-feira ele treinou normalmente, nesta terça foi visto dando voltas no gramado de tênis. A tendência é que o volante seja titular, mas há dúvidas sobre as suas condições de aguentar os 90 minutos.

Por fim, Pedro Geromel mostrou-se inteiro durante toda a atividade e e não deve ter problemas para formar a dupla de defesa ao lado de Kannemann.

Favoritismo

Sincero como de costume, Renato foi a última pessoa ligada ao Grêmio a se pronunciar antes da semifinal da Libertadores. Nesta terça, no CT do Fluminense, ele foi direto em questões que norteiam o duelo desta quarta (23), às 21h30min, no Maracanã: considera o Flamengo favorito para a vaga na final e para o título do Campeonato Brasileiro, mas confia no elenco do Grêmio e vê a partida como uma nova chance de entrar para a história.

“Flamengo joga assim há quatro meses. O Grêmio, há três anos. Flamengo sempre vai ter nosso respeito, mas o outro lado também respeita o Grêmio. O Grêmio tem seis títulos em três anos. O Flamengo não conquistou nada. Eles se encontraram agora. O Flamengo é o favorito, volto a repetir, mas isso não significa que o Flamengo já está na final da Libertadores”, declarou.

Falta de luz

Na preparação para a decisão da semifinal da Libertadores, o Grêmio viveu um episódio atípico no Rio de Janeiro. Depois de realizar o último treino, o time encontrou o hotel onde está hospedado sem luz e, precisou mudar a rota e encontrar um lugar para jantar.

O hotel onde a delegação está concentrada, na Zona Sul da cidade, teve um problema com o gerador e ficou às escuras no final da tarde desta terça. Para não atrapalhar o relógio biológico dos atletas, a comissão técnica optou por encontrar um novo lugar para jantar.