Celebridades Luciano Huck faz declaração de amor para Angélica

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O pai de Joaquim, Benício e Eva não cansou de elogiar Angélica nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Huck homenageou a mulher, Angélica, nas redes sociais neste sábado (30). A apresentadora completa 46 anos. “A vida é uma construção de memórias. E nisso a mulher mais incrível que cruzou meu caminho, que se tornou minha esposa, parceira, mãe dos nossos filhos, amor da minha vida tem feito com muita propriedade. Além de uma declaração de amor aos quatro ventos, dos tradicionais votos de felicidade e saúde por mais um ano de vida, estas linhas se tratam de um testemunho de alguém que teve e tem o privilégio de viver, conviver e aprender com uma mulher inacreditavelmente especial”, escreveu o apresentador no Instagram.

O pai de Joaquim, Benício e Eva não cansou de elogiar Angélica nas redes sociais.”De riso solto, inteligência aguçada, sensibilidade descomunal, amiga das amigas, leal a suas crenças, despida de preconceitos, plural nas suas escolhas, transcendente como a meditação busca, curiosa e disposta a aprender sempre, e de quebra, linda, linda de doer, esta é a Angélica. Mulher que me dá orgulho, mulher que fortalece as mulheres”, acrescentou.

Huck também enumerou seus desejos para ela neste dia. “Feliz aniversário meu amor, que você siga construindo memórias maravilhosas ao longo desta vida, e inspirando tanta gente por onde você passa, começando pela nossa família. Te amo. Feliz aniversário”, finalizou.

