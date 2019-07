Lucro da Apple cai e vendas de Iphone diminuem

A Apple informou, nesta terça-feira (30), que o seu lucro trimestral caiu cerca de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a receita da empresa subiu 1%, o que indica uma melhora em relação aos dois últimos trimestres.

Porém, as vendas do Iphone também vem diminuído. Os clientes do smartphone e de outros produtos da Apple, mantêm o uso do aparelho por mais tempo, atualmente. Além disso, a concorrência vem aumentando com as rivais chinesas oferecendo produtos com bons recursos por um preço menor.

A Apple chegou a reduzir os valores do Iphone na China, por exemplo, para ser mais competitiva com aparelhos mais baratos de concorrentes, como a Xiaomi Corp., mas sua participação no mercado do país segue caindo. A empresa conta com os chineses para cerca de um quinto de sua receita, e a guerra comercial entre o país e os Estados Unidos também pesou nos resultados da Apple, desacelerando a economia do país asiático.

