Ludmilla é machucada por fãs em Madri

A cantora Ludmilla publicou em sua conta do Instagram vários stories (vídeos curtos) falando sobre o sucesso que foi seu show em Madri, na Espanha. Porém, não foram só momentos bons para ela e sua namorada Brunna Gonçalves. A cantora postou também pedidos de carinho e cuidado aos seus fãs, pois, ao se aproximarem para tirar fotos no fim da apresentação, acabaram machucando a cantora e Brunna.

“Eu acabei o show de Madri e foi muito legal. Fui tomar banho e, quando eu fui entrar no chuveiro, quando a água caiu, meu braço começou a arder de tanto que me arranharam na hora da saída para tirar foto, para puxar”, disse, em vídeo postado na noite desse domingo (18).

Além de ferirem Ludmilla, até sua namorada acabou sendo prejudicada. “Gente, eu sei que a gente fica emocionado porque está vendo a pessoa que gosta ali na frente, mas vamos ter um pouco mais de cuidado. Cara, eu estou toda arranhada. Puxaram meu cabelo, arrebentaram a pulseira da Brunna”, continuou.

A cantora reforçou o pedido de cuidado aos fãs para que não haja mais agressões do tipo. “Foi uma loucura! Então, sejam mais cuidadosos com as pessoas que vocês amam, tá bom? Eu amo receber o carinho de vocês, mas carinho de verdade. Machucado, não. Pelo amor de Deus. Odeio que me machuquem”, concluiu.

