Ludmilla mostra capa e confirma lançamento de “Flash” para a próxima sexta

A cantora irá liberar nas plataformas digitais o seu terceiro álbum de estúdio “Hello Mundo”, composto por novas versões das faixas inéditas do DVD de mesmo nome. O disco terá dez faixas e contará com novas interpretações de canções apresentadas no show como “Favela Chegou”, seu dueto com Anitta, “A Boba Fui Eu”, com Jão, e “Flash”.

Flash foi eleita como single, tem sido apresentada pela cantora em diversos programas televisivos nas últimas semanas e, nesta quarta-feira (7), teve sua capa divulgada! Olha só:

“Flash” chega oficialmente como single nessa sexta-feira (9). O responsável pela direção-criativa, é Giovanni Bianco, conhecido por trabalhar com Madonna, Rihanna e Anitta.

