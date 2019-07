Ludmilla tinha medo de preconceito dos fãs antes de assumir namoro com bailarina

A cantora Ludmilla está em um relacionamento sério com sua bailarina Brunna Gonçalvez há quase um ano, porém elas assumiram o namoro no início do mês de junho. Conforme a bailarina, Ludmilla estava com medo da reação de seus fãs quando soubessem da notícia.

De acordo com Brunna, quando o relacionamento era desconhecido do grande público, haviam muitas ameças. As pessoas faziam piadas de mau gosto para as duas. Mesmo assim, Brunna diz que sempre esteve muito convicta de assumir o relacionamento, mas tinha medo de prejudicar sua namorada, pois sabia que iriam enfrentar muito preconceito. Além disso, ela afirma que sabia que no final tudo sairia bem, e que o amor delas poderia servir de referência para muitas pessoas.

Após assumirem o compromisso, Brunna ficou surpresa com o aumento rápido de seus seguidores. A bailarina conta que tinha 70 mil seguidores no Instagram, quando embarcou do Rio para São Paulo. Ao chegar em seu destino, 40 minutos depois, ela já contava com 150 mil. Até a publicação desta matéria, nesta segunda-feira (29), Brunna possui mais de 1 milhão de pessoas que as seguem nas redes sociais.

Deixe seu comentário: