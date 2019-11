Luiz Coronel autografa na Feira do Livro de Porto Alegre, na noite deste sábado (9)

O publicitário e poeta Luiz Coronel lança mais um livro de poesias nesta 65ª Feira do Livro de Porto Alegre.

A Forma Fêmea dos Figos”, que conta com belíssimas ilustrações de Heloísa Beckman, será apresentada ao público a partir das 19h30, no pavilhão de autógrafos da Feira. Crianças acompanhantes ganharão um livro do poeta.

Luiz Coronel é um escritor, natural de Bagé, cidadão emérito das cidades de Porto Alegre e de Piratini.

Sempre ligado à comunicação e à cultura, há 20 anos é presença constante nas redes de comunicação gaúchas participando na condição de colunista e poeta. Na Rede Pampa participa de programas televisivos semanais.

É presidente institucional da Associação Latino-Americana de Publicidade e Ex-Presidente do Festival Mundial de Publicidade de Gramado.

Como publicitário, inaugurou uma linguagem poética nas mensagens institucionais, reconhecidamente influente sobre a publicidade brasileira.

Foi nomeado conselheiro do Sport Club Internacional.