Lula é aconselhado a retomar diálogos com partidos de centro, como MDB, PP e PL

Aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconselharão o petista a procurar, o mais rápido possível, caciques de partidos de centro que não se identificaram com o bolsonarismo. Nomes do MDB, do PL e do PP estão na lista.

Para esse grupo, o petista precisa se “concentrar na política”, já que haveria um vácuo de diálogo no País. A avaliação é de que Lula deveria buscar “um a um” todos os caciques partidários que “não têm laços orgânicos com o mercado financeiro”.

Deputados e senadores que têm agenda muito conectada à de investidores, dizem os aliados de Lula, seriam os mais reticentes a abrir conversas com o PT. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.