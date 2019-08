Projeto já tradicional no calendário cultural de Porto Alegre, iniciado em 2015, o Concertos Capitólio recebe neste sábado (10), às 11h30min, o grupo Lux Sonora. A apresentação ocorre na Cinemateca Capitólio Petrobras (Rua Demétrio Ribeiro, 1085) e os ingressos custam R$ 20, com meia entrada no valor de R$ 10. A Lux Sonora traz em sua temporada 2019 o concerto Furie Terribil.

Deixe seu comentário: