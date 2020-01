Notas Brasil Macaco escala prédio no interior de SP e mobiliza bombeiros

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Um macaco foi flagrado escalando um prédio de 16 andares nesta quinta-feira (2), em Araçatuba (SP). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um porteiro que trabalha no local viu o animal e acionou a corporação. Quando os bombeiros chegaram no prédio, eles precisaram entrar em um dos apartamentos para capturar o animal.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário