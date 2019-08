Maicon destaca tradição de vitórias do Grêmio: “Vamos relembrar as ocasiões em que fomos campeões”

*Por Bárbara Assmann

Mais uma semana decisiva está chegando para a equipe do Grêmio. Na quarta-feira (14), o tricolor tem pela frente o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil contra o Athletico e, para o experiente Maicon, o grupo já está acostumado com partidas assim. “A gente está acostumado com decisões, chegamos todos os anos”, garante. Ele afirma que até mesmo os mais jovens estão preparados. “É um grupo maduro, em que, mesmo os mais jovens, já jogaram estes jogos.”

Porém, o volante sabe da qualidade do time adversário que derrubou o Flamengo nas quartas: “Sabemos que vamos enfrentar dois adversários que têm o mesmo pensamento que a gente. “Em 2016, o confronto na mesma competição se repetiu e quem levou a melhor foi o tricolor, que deu um passo importante para a busca dos títulos que viriam. “Pra mim foi um mata a mata que ficou marcado. Pela situação do jogo e porque dali iniciamos uma arrancada”, relembra.

Libertadores e Brasileirão são outras competições que o tricolor está jogando. Na nacional, a equipe de Renato Portaluppi não está muito bem: perdeu o último jogo contra o Flamengo e está há alguns sem vencer. Mau momento? Maicon avisa que não. “Mau momento eu não vejo, porque estou na semi-final da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores”.

Até porque o Grêmio tem muitas chances de conquistar mais um título, relembrar os últimos está na mira do volante. “Vamos relembrar as ocasiões em que fomos campeões para conseguir de novo”, disse.

