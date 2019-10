Mais de 40 milhões de trabalhadores já resgataram 16,9 bilhões de reais em saques do FGTS

A Caixa Econômica Federal iniciou na sexta-feira (18) uma nova etapa da liberação do Saque Imediato do FGTS. Os trabalhadores nascidos em janeiro que não possuem conta poupança no banco poderão sacar até R$ 500 de cada conta vinculada ativa ou inativa. Segundo o banco, a ação de pagamentos vai alcançar cerca de 4,1 milhões de pessoas nesta etapa, injetando R$ 1,8 bilhão na economia. As informações são da Caixa.

Até este sábado (26), a Caixa pagou mais de R$ 16,9 bilhões do Saque Imediato do FGTS para cerca de 40,3 milhões de trabalhadores que receberam crédito em conta no banco ou, nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março e que recebem nos canais físicos da instituição financeira. Assim, até agora a Caixa atendeu cerca de 42% dos 96 milhões de trabalhadores contemplados e já liberou 42% dos R$ 40 bilhões previstos.

A estratégia de atendimento construída pela Caixa possibilitou que o movimento nas agências na sexta (25) e na manhã deste sábado (26) fosse tranquilo, sem intercorrências e sem tumulto. De acordo com dirigentes do banco, que estiveram nas agências acompanhando o movimento, as pessoas chegaram bem informadas sobre o calendário, com a documentação necessária para o saque e para o cadastramento da senha do Cartão Cidadão, pois acessaram os canais eletrônicos do banco, site fgts.caixa.gov.br, APP FGTS e 0800 724 2019 e conseguiram previamente todas as informações para o saque.

Abertura excepcional das agências

Para facilitar o atendimento nesses dois dias (25 e 26), 2342 agências da Caixa abriram em horário estendido na sexta e excepcionalmente abriram no sábado. O atendimento em horário estendido continua na segunda-feira (28). A lista das agências com horário especial de atendimento está no site do banco.

Canais exclusivos de informação

Desde o anúncio dos pagamentos do FGTS, a Caixa contabilizou mais de 157,1 milhões de acessos ao site fgts.caixa.gov.br. O novo App FGTS, completamente remodelado, já conta com mais de14,6 milhões de downloads e é um dos aplicativos mais baixados no Brasil nas lojas Apple Store e Google Play. A central de atendimento telefônico da CAIXA específica para o Saque Imediato do FGTS (0800 724 2019) atendeu, até o momento, cerca de 61,2 milhões de ligações. Já a área específica do FGTS no Internet Banking Caixa teve mais de 102 milhões de acessos no período.

Rede de atendimento

A Caixa é o único banco presente em praticamente todos municípios brasileiros. Do total de 5.570 municípios, a Caixa atende 5.415, cobrindo 97,2% das cidades brasileiras e disponibilizando mais de 50 mil pontos de atendimento, o que facilita e gera comodidade ao trabalhador. Em breve a Caixa estará presente nos 155 municípios restantes.