Mais de 400 vagas estão disponíveis no RS 

Estado oferece mais de 400 vagas em concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade em três câmaras municipais, 15 prefeituras, no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO-RS), na Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), na Fundação Hospitalar São José de Cambará do Sul e na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Também há vagas na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para atuar em Porto Alegre. A prefeitura de Erechim oferece o maior salário, de R$ 16.123,61, para o cargo de médico comunitário.

Veja as seleções:

Câmara Municipal de Dom Feliciano

Cargos e vagas: agente administrativo

Nível: médio

Salário: R$ 1.496,36

Prazo: 12 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 52

Prova: 15 de setembro

Inscrições: neste site

Câmara Municipal de Estância Velha

Cargos e vagas: técnico em informática

Nível: médio

Salário: R$ 1,8 mil

Prazo: 31 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80

Prova: 25 de agosto

Inscrições: neste site

Câmara Municipal de Três Passos

Cargos e vagas: assistente administrativo

Nível: superior

Salário: R$ 2.669,79

Prazo: 22 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80

Prova: 25 de agosto

Inscrições: neste site

Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul

Cargo: médico fiscal

Nível: superior

Salário: R$ 11.895,21

Prazo: 15 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 145

Prova: 1º de setembro

Inscrições: neste site

Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul

Cargos e vagas: agente administrativo (50CR), fiscal (50CR), telefonista (20CR), técnico em tecnologia da comunicação (20CR), advogado (20CR), assessor de imprensa (20CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.236,35 a R$ 4.943

Prazo: 8 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 60

Prova: 1ª de setembro

Inscrições: neste site

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – Unidade Sapucaia do Sul

Cargos e vagas: médico anestesiologista, médico clínico para atendimento adulto e infantil, médico clínico plantonista, médico clínico plantonista para UTI, médico clínico rotineiro, médico do trabalho, médico endocrinologista, médico gineco-obstetra plantonista, médico intensivista rotineiro, médico neonatologista rotineiro, médico pediatra plantonista, médico pediatra rotineiro, médico pneumologista, médico radiologista intervencionista, médico socorrista, médico urologista, médico cirurgião geral pediátrico. Todas para cadastro reserva.

Nível: superior

Salário: R$ 4.206,34 a R$ 11.512,88

Prazo: 19 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 30

Prova: análise curricular

Inscrições: neste site

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – Unidade Tramandaí – 1

Cargos e vagas: médico anestesiologista plantonista, médico auditor, médico cirurgião geral plantonista, médico cirurgião geral rotineiro, médico cirurgião vascular, médico clínico plantonista, médico clínico plantonista UTI, médico clínico rotineiro, médico gineco-obstetra plantonista, médico hematologista, médico infectologista, médico intensivista rotineiro, médico neonatologista plantonista, médico neonatologista rotineiro, médico neurocirurgião, médico pediatra plantonista, médico pediatra rotineiro, médico traumatologista rotineiro. Todas para cadastro reserva.

Nível: superior

Salário: R$ 4.070,39 a R$ 8.140,78

Prazo: 19 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 30

Prova: análise curricular

Inscrições: neste site

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – Unidade Tramandaí – 2

Cargos e vagas: técnico de enfermagem com instrumentação cirúrgica, técnico em imobilização ortopédica, enfermeiro. Todas para cadastro reserva

Nível: técnico a superior

Salário: R$ 1.587,55 a R$ 3.428,88

Prazo: 19 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 20 a R$ 30

Prova: análise curricular

Inscrições: neste site

Fundação Hospitalar São José

Cargos e vagas: enfermeiro (1+CR), farmacêutico (1+CR), médico radiologista (1+CR), médico clínico geral e ecografista (1+CR), médico ginecologista obstétrico (1+CR), médico clínico geral (1+CR), nutricionista (1+CR), psicólogo (1+CR), auxiliar de farmácia (1+CR), recepcionista (1+CR), técnico em radiologia (1+CR), técnico em enfermagem (1+CR), cozinheiro (1+CR), motorista (1+CR), servente (1+CR), vigia (1+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 910,96 a R$ 5.494,14

Prazo: 25 de julho

Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 100

Prova: 18 de agosto e prática em 15 de setembro

Inscrições: neste site

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Cargos e vagas em Porto Alegre: analista censitário – áreas de conhecimento: análise socioeconômica (1), ciências contábeis (1), gestão e infraestrutura (5), jornalismo (1), métodos quantitativos (1)

Nível: superior

Salário: R$ 4,2 mil

Prazo: 23 de julho

Taxa de inscrição: R$ 64

Prova: 1º de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Arroio do Meio

Cargos e vagas: motorista

Nível: fundamental

Salário: R$ 2.156,25

Prazo: 4 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova: 24 de agosto

Inscrições: neste site

Prefeitura de Barão do Triunfo

Cargos e vagas: servente (1), secretário de escola (1), professor de área II (3), regente de música (1), enfermeiro (1), agente comunitário de saúde (2)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.054,68 a R$ 3.630,61

Prazo: 29 de julho

Taxa de inscrição: R$ 35

Prova: análise curricular

Inscrições: no Protocolo Geral da Prefeitura (Avenida Tassinari Cezare, 476, Centro)

Prefeitura de Dom Feliciano

Cargos e vagas: enfermeiro (1), médico clínico geral – PEFS (1), procurador jurídico (1), professor de anos finais – artes (1), educação física (1), geografia (2), língua inglesa (1), professor Educação Infantil (5), psicopedagogo (1), agente administrativo (1+CR), monitor infantil (4), agente administrativo auxiliar (1), atendente administrativo (1), motorista (5), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2), operário (3), servente (3)

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 818,10 a R$ 10.032,12

Prazo: 12 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 36 a R$ 160

Prova: 14 e 15 de setembro e prática em 12 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso

Cargos e vagas: bioquímico (1+CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário (CR), licenciador ambiental (CR), médico 40 horas (1+CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), operário especializado (CR), serviços gerais (CR), técnico em enfermagem (CR)

Nível: 3ª série do Ensino Fundamental a Ensino Superior

Salário: R$ 1.009,07 a R$ 10.547,71

Prazo: 24 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

Prova: 1º de setembro e prática em 20 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Erechim

Cargos e vagas: agente fiscal de defesa do consumidor (1), assistente social (CR), educador físico (1), enfermeiro (CR), engenheiro eletricista (1), fisioterapeuta (1), mecânico-soldador (1), médico – cardiologista (CR), cirurgião geral (CR), clínico geral – 12h (1), clínico geral – 20h (1), clínico geral – 40h (1), comunitário (CR), dermatologista (1), do trabalho (CR), endocrinologista (CR), gastroenterologista (CR), ginecologista/obstetra – 12h (3), ginecologista/obstetra – 40h (1), hematologista (CR), infectologista (CR), oftalmologista (CR), otorrinolaringologista (CR), pediatra – 12h (1), pediatra – 40h (1), pneumologista (1), psiquiatra – 12h (1), psiquiatra – 20h (1), reumatologista (CR), traumatologista (CR), veterinário (CR), nutricionista (CR), telefonista (1), terapeuta ocupacional (CR), visitador (CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.650,38 a R$ 16.123,61

Prazo: 8 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

Prova: 15 de setembro e prática em 3 de novembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Lagoa Vermelha

Cargos e vagas: agente administrativo (1+CR), agente administrativo auxiliar (CR), arquiteto (CR), assistente social (1+CR), atendente de creche (2+CR), auditor fiscal municipal (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), enfermeiro (CR), fiscal ambiental (1+CR), médico especialista – pediatra (CR), médico especialista – traumatologista (1+CR), médico – PAM (1+CR), merendeira (1+CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1+CR), operário (CR), professor – área 1 – Educação Infantil (1+CR), séries iniciais (1+CR), professor – área 2 – educação especial (1+CR), artes visuais (1+CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.139,82 a R$ 7.001,25

Prazo: 7 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 98,22 a R$ 184,17

Prova: 8 de setembro e prática em data ainda não definida

Inscrições: neste site

Prefeitura de Liberato Salzano – 1

Cargos e vagas: auxiliar administrativo (1), auxiliar de saúde bucal (1), auxiliar de serviços geais (3), fiscal de obras e posturas (1), médico veterinário (1), monitor de alunos com necessidades especiais (1), monitor escolar (2), operário (3), professo área 2 – anos finais do Ensino Fundamental – artes (1), língua portuguesa (1), psicopedagogo (1), secretário de escola (2), zelador (1)

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 701,75 a R$ 2.931,46

Prazo: 16 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 103,50 a R$ 175

Prova: 29 de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Liberato Salzano – 2

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (2+CR), agente de combate às endemias (CR), visitador do PIM (8), visitador do PIM – área indígena (1)

Nível: médio

Salário: R$ 988,96 a R$ 1.250

Prazo: 16 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 150

Prova: 29 de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Pedras Altas

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (CR), agente de combate a endemias (1+CR)

Nível: médio

Salário: R$ 1.260,09

Prazo: 2 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 82,85

Prova: 8 de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Pinheiro Machado

Cargos e vagas: assistente social (1), engenheiro (1), licenciador ambiental (1), técnico em contabilidade (1), tesoureiro (1), fiscal (1), técnico em edificações (1), agente administrativo auxiliar (5), eletricista (1), mecânico (1)

Nível: fundamental a superior

Salário: R$ 1.062,53 a R$ 3.182,34

Prazo: 3 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

Prova: 25 de agosto e prática em 15 de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Porto Mauá

Cargos e vagas: arquiteto (CR), assistente social (1+CR), dentista 20h (CR), dentista 40h (CR), enfermeira (CR), engenheiro civil (1+CR), médico ESF (1+CR), nutricionista (CR), pedagogo (1+CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), agente de combate a endemias (1+CR), agente tributário (CR), atendente de escola (1+CR), auxiliar de saúde bucal (1+CR), fiscal (CR), monitor de oficina do trabalho (1+CR), oficial administrativo (CR), professor (5+CR), secretário de escola (1+CR), auxiliar de abatedouro (1+CR), motorista (1+CR), operador de máquinas (1+CR), pedreiro (CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salario: R$ 1.043,20 a R$ 8.903,88

Prazo: 9 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 33,65 a R$ 100,93

Prova: 15 de setembro e prática em 27 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Quevedos

Cargos e vagas: agente administrativo (CR), agente municipal de controle interno (1), enfermeiro (CR), fiscal ambiental (1), fonoaudiólogo (1), instalador hidráulico (CR), médico (CR), médico ginecologista (1), motorista (CR), operador de máquinas (1+CR), operário (CR), professor – educação artística (1), professor – educação especial (1+CR), professor – Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (CR), serviços diversos (CR), tesoureiro (CR), veterinário (1)

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 1.048,10 a R$ 12.496,56

Prazo: 23 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

Prova: 25 de agosto e prática em 6 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Roca Sales

Cargos e vagas: agente de combate e endemias (CR), assistente social (CR), médico clinico geral (1), nutricionista (1), operário (1), técnico em enfermagem (1)

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 1.308,37 a R$ 9.433,74

Prazo: 21 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

Prova: 17 de agosto

Inscrições: neste site

Prefeitura de Santa Rosa

Cargos e vagas: assistente social (CR)

Nível: superior

Salário: R$ 4.046,03

Prazo: 19 de julho

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise curricular

Inscrições: no departamento de recursos humanos do Palácio Municipal 14 de Julho (Avenida Expedicionário Weber, 2.983, Cruzeiro)

Prefeitura de Sapucaia do Sul

Cargos e vagas: especialista em educação – orientador educacional (1+CR), especialista em educação – orientador pedagógico (1+CR), professor – área II – artes (2+CR), ciências (2+CR), educação física (2+CR), ensino religioso (2+CR), geografia (3+CR), história (2+CR), língua inglesa (2+CR), língua portuguesa (2+CR), matemática (2+CR), atendente de Educação Infantil – 30 horas (5+CR), atendente de Educação Infantil – 40 horas (10+CR), auxiliar de disciplina (5+CR), professor – área I (10+CR), secretário de escola (5+CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.306,86 a R$ 2.115,39

Prazo: 23 de julho

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 100

Prova: 25 de agosto

Inscrições: neste site

Prefeitura de Victor Graeff

Cargos e vagas: controlador interno (CR), enfermeiro (CR), médico clínico geral (1), médico pediatra (CR), professor anos finais do Ensino Fundamental – artes visuais (1), filosofia (CR), agente comunitário de saúde (1+CR), auxiliar de serviço de saúde (CR), tesoureiro (CR), auxiliar de limpeza externa (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), jardineiro (CR), motorista/operador de máquinas (1+CR), operário (1)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.001,70 a R$ 8.493,84

Prazo: 31 de julho

Taxa de inscrição: R$ 49,50 a R$ 148,50

Prova: 24 de agosto e prática em 14 de setembro

Inscrições: neste site

Universidade Federal de Santa Maria

Cargos e vagas: professor adjunto A

Nível: doutorado

Salario: R$ 9.600,92

Prazo: 10 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 240

Prova: período para realização das provas é de 9 de dezembro a 6 de fevereiro de 2020

Inscrições: neste site

