Mais de 45 mil foliões se despedem do Carnaval de Rua 2019

O Carnaval de Rua de Porto Alegre retornou ontem (24) ao Circuito Orla para o último dia de desfiles, com mais de 45 mil foliões. Desde 23 de fevereiro, foram realizadas nove festas na cidade, reunindo cerca de 220 mil pessoas nos circuitos Orla, Centro Histórico e Cidade Baixa. A infraestrutura dos eventos contou com trios elétricos, espaços de concentração e dispersão com food parks, banheiros químicos, segurança privada e equipes de apoio.

O resgate do Carnaval Comunitário, realizado nas comunidades, é outro destaque de 2019. O secretário-adjunto da Cultura, Leonardo Maricato, celebra o sucesso do Carnaval de rua oficial na cidade e comemora a participação popular: “Nós tivemos um salto muito grande na qualidade do evento, tanto na operação quanto na parte técnica. Os moradores se reencontraram com essa festa popular”.

Circuito Orla

Os grupos Ai Que Saudade do Meu Ex, Bloco da Amizade, Filhos do Cumpadi Washington e Império da Lã animaram o último Carnaval de Rua de 2019, em festa que ocorreu das 10h às 23h. A folia começou com o bloco Ai Que Saudade do Meu Ex. O grupo reuniu mais de mil pessoas, misturando alegria e engajamento social, com uma crítica bem-humorada das mazelas dos dias atuais. O Bloco da Amizade continuou a festa, com uma bateria completa, oriunda do Campo da Tuca, que divertiu o público com marchinhas clássicas de Carnaval, como “Me Dá um Dinheiro Aí” e “Mamãe Eu Quero” e trechos do hinos do Grêmio e do Inter.

Formado por músicos que se conheceram por meio das bandas de pagode Constelação e Se Ativa, o bloco Filhos do Cumpadi Washington seguiu no comando da festa. Em atividade desde 2014, o grupo já se apresentou em diversas outras edições do Carnaval de Rua. Os integrantes levaram ao público sucessos de grupos como É o Tchan, Molejo e Raça Negra.

Das 20h às 23h, o Império da Lã fez o show de encerramento do Carnaval 2019. Encabeçado pelos músicos Carlinhos Carneiro e Chico Bretanha, o bloco animou os presentes com a sua irreverência característica e a participação especial de alguns artistas locais, como a cantora Adriana Deffenti. A apresentação incluiu músicas próprias, como “Dançando no Giroflex” e “Toco Maravilhoso” e versões de hits nacionais e internacionais, como “Anunciação”, de Alceu Valença e “A Little Respect”, do Erasure.

