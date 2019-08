Mais quatro universidades de Portugal passam a aceitar ENEM como forma de ingresso

Mais quatro instituições de ensino superior de Portugal firmaram convênio com o Ministério da Educação (MEC) para aceitar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na seleção de estudantes brasileiros para seus cursos de graduação. Com isso, o número de universidades portuguesas que aceitam o exame como forma de ingresso sobe para 41.

De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, os interessados podem acessar a página do Inep para conhecer as universidades que já firmaram o convênio. As universidades têm critérios específicos de admissão, e podem ser procuradas a partir de janeiro, após o resultado do exame.

Vale lembrar que os convênios não envolvem transferências de recursos e não preveem financiamento estudantil por parte do governo brasileiro. Além disso, a revalidação de diplomas e o exercício da profissão no Brasil estão sujeitos à legislação brasileira. As parcerias com instituições portuguesas para aceitar o Enem na seleção das universidades, teve início no ano de 2014, no governo de Dilma Rousseff (PT).

Xenofobia

As queixas por discriminação étnica e racial em Portugal dispararam no ano de 2018. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que já tratou do assunto com a Embaixada de Portugal sobre os casos de xenofobia, mas não detalhou nenhuma iniciativa prática por parte do governo brasileiro.

