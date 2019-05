Mais uma versão de “Shallow” na conta: Jensen Ackles e Briana Buckmaster cantam versão acústica da música

Paula Fernandes não foi a única a escutar “Shallow” e querer fazer a própria versão da música. Jensen Ackles, o eterno Dean Winchester de Supernatural, resolveu fazer o papel de Bradley Cooper e cantou, junto com a atriz Briana Buckmaster, a música do filme Nasce uma Estrela.

O dueto aconteceu durante a tradicional Jus In Bello Week 2019, convenção que reúne, anualmente, atores de seriados de ficção científica ou policiais. O ator foi representar a série, que está na 15ª e última temporada. Com a barba por fazer e um chapéu marrom, Jensen e a sua Lady Gaga foram aplaudidos pelos espectadores do evento, que aprovaram a mistura das duas vozes roucas nessa versão acústica.

Confira o vídeo:

Quem mais acha que o casal merece aplausos? Ótima interpretação, né?!

