Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Vídeo da menina se identificando com a apresentadora viralizou Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Foi vestida de amarelo que a apresentadora Maria Júlia Coutinho recebeu nesta terça-feira (03) a pequena Maria Alice, de apenas 2 anos, na redação dos estúdios Globo de São Paulo. Maria Alice viajou com a mãe da cidade de Floriano, no sul do Piauí, até São Paulo para conhecer a apresentadora do “Jornal Hoje”.

A menina surpreendeu a todos que viram um vídeo dela na internet em que se “reconhece” na TV ao ver a apresentadora: “Esse aqui é meu cabelo! Está parecendo meu vestido amarelo, yellow”.

Após a repercussão, o “Encontro com a Fátima” organizou o encontro de Maria Alice com Maju Coutinho. A menina viajou com a mãe do Piauí até São Paulo. O pai da criança, Victor Mariano, contou que o vídeo foi gravado de forma espontânea.

