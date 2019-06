“Make It Hot”: confira os teasers da nova parceria de Anitta e Major Lazer

Por Anna Dalbem*

Depois do sucesso de “Sua Cara”, parceria de Major Lazer com Anitta e Pabllo Vittar, lançada em 2017, vem coisa nova por aí! Sem Pabllo dessa vez, uma nova parceria de Anitta e Major Lazer está a caminho.

Nesta segunda-feira (17) a cantora divulgou em sua conta do Instagram um teaser da música. No curto vídeo podemos ver Anitta rebolando com um look de oncinha, ao lado de muitas pessoas na rua com várias roupas coloridas.

Já no Instagram do Major Lazer, foi divulgado outro trecho, onde vemos Diplo em uma mesa de som. Confira:

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: