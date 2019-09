Uma maré de lama negra, dentro de uma floresta de pinheiros devastada. A poucos quilômetros da vila de High Rock, nas Bahamas, onde ainda vivem 17 habitantes, 6 enormes tampas de tanques de petróleo voaram com a força do vento do furacão Dorian. Segundo a agência RFI, o derramamento de óleo foi massivo e parece ter atingido o oceano.

Deixe seu comentário: