Mapa da Economia Criativa de Porto Alegre foca no empreendedorismo. Projeto leva a assinatura do SEBRAE-RS e Banrisul

O Sebrae-RS e o Banrisul desenvolveram a pesquisa O Panorama da Economia Criativa, que mapeou o perfil dos empreendedores e as principais atividades de economia criativa de Porto Alegre. Amanda Borges, que conduziu a apresentação do trabalho na manhã desta terça-feira, em nome do (INSPE) Instituto Soleil de Pesquisa, define economia criativa como sendo “recursos intangíveis como a própria criatividade, envolvendo capital intelectual e cultura, agregando valor a produtos ou serviços”.

Segundo o diretor executivo do Instituto, Cleiton Chiarel, a pesquisa ouviu um mil empreendedores de 21 segmentos, em 17 áreas abrangidas pelo Orçamento Participativo de Porto Alegre, entre elas arquitetura, artesanato, artes, bem-estar e seus braços afins, bem como coletivos criativos, que integram comunicação digital, design, eventos, fotos, entre outros. De todos os segmentos, os maiores são gastronomia com 28% de participação e moda com 18%.

Na opinião de Amanda Paim, coordenadora de Projetos de Turismo e Economia Criativa do Sebrae RS, Amanda Paim, “fica claro o quanto a economia criativa é importante para Porto Alegre neste momento pois além de viabilizar o empreendedorismo, moderniza a própria face da cidade”. O objetivo, através dos dados fornecidos pela pesquisa é agregar políticas públicas como incentivo ao empreendedorismo em todos os setores mapeados. “A iniciativa é importante para que Porto Alegre ingresse em um novo ciclo, uma cidade atenta às questões de inovação”, com governança dando voz a esta demanda da economia, como salienta Amanda Paim.

Cleiton também avalia este momento de transição do modelo econômico e da valorização do profissional criativo, que agrega valor através de seu conhecimento ao empreendedorismo do futuro. Como aponta o diretor executivo do INSPE, Claiton Chiarel, “é importante que as pessoas consigam novas possibilidades de emprego por conta própria e este projeto é um incentivo com base no empreendedorismo”.

O encontro, que aconteceu na sede do Sebrae na Av. Salgado Filho, no Centro de Porto Alegre, foi aberto pelo gestor da unidade, Paulo Bruscatto, que apontou seu entusiasmo frente aos resultados e andamento da pesquisa em prol do crescimento econômico local e regional.