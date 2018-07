MAPFRE Investimentos conquista primeiro lugar em ranking do Banco Central

A MAPFRE Investimentos, companhia especializada na gestão de fundos de investimentos que atende aos segmentos de pessoa física e jurídica, além de entidades de previdência complementar, conquistou o 1º lugar no ranking TOP 5 de expectativas de mercado para Projeções de Câmbio, referente ao mês de junho, do Banco Central (BC).

O levantamento é baseado em informações e projeções enviados por mais de 100 instituições financeiras ao Departamento de Estatísticas do BC para elaboração do “Focus – Relatório de Mercado”. “Essa nova conquista reforça o compromisso que temos perante os nossos clientes, uma vez que esse reconhecimento demostra a competência dos nossos analistas em acompanhar os temas econômicos do país”, comenta Carlos Eduardo Eichhorn, diretor de Gestão de Recursos da MAPFRE Investimentos. O ranking completo no endereço https://bit.ly/2Jc0Y6Q.

Deixe seu comentário: