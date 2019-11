Porto Alegre Maratona de tecnologia busca ferramenta para qualificar educação

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Plataforma em desenvolvimento vai ajudar pais a escolherem escolas dos filhos. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Plataforma em desenvolvimento vai ajudar pais a escolherem escolas dos filhos. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Desenvolver uma ferramenta que ajude os pais ou responsáveis a escolherem a melhor escola para seus filhos. Com este objetivo, 50 profissionais de design, marketing, programação e ciência de dados se reuniram, na sexta-feira (22), na PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), para atividades de conscientização, criatividade e integração em grupo. No domingo (24), último dia do encontro, eles apresentarão seu protótipo para uma banca avaliadora.

O Hackathon da Educação “Juntos por transparência e dados abertos para a Educação” é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre e do projeto Pacto Alegre, com realização do Sicredi. O termo em inglês significa uma maratona de programação para movimentar toda a área de tecnologia de uma empresa ou instituição para desenvolver soluções inovadoras.

Na avaliação do secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, a participação da família é uma das partes mais importantes do processo escolar. “Uma de nossas prioridades na gestão é fazer com que os pais se envolvam de forma frequente na vida escolar dos filhos, tanto em escolas públicas quanto privadas, para que eles possam cobrar mais qualidade”, enfatiza.

No primeiro dia do encontro, foram formados seis grupos compostos por oito pessoas de diferentes áreas de atuação. Cada equipe será desafiada a elaborar uma plataforma que cumpra o objetivo proposto, sob a mentoria de especialistas. A equipe vencedora pelo melhor projeto será premiada com R$ 5 mil e a segunda colocada receberá R$ 3 mil. Os critérios de avaliação são: impacto para os pais e sociedade, execução técnica, interface e acessibilidade.

Segundo o diretor de Tecnologia do Sicredi, Volmar Machado, o desenvolvimento do ensino na comunidade é um dos principais objetivos da instituição. “Trazer todo o nosso espírito de cooperativismo para o ambiente da educação tem tudo a ver com o nosso propósito social”, destaca.

Para o diretor de Inovação da Prefeitura, Paulo Ardenghi, o hackathon permite que em um curto espaço de tempo pessoas de fora do ambiente público sejam motivadas a resolver desafios urbanos. “São especialistas em análise de dados, programadores e profissionais de marketing que vão trabalhar por soluções concretas, fazendo em dois dias o que o poder público demoraria sete meses”, finaliza.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário