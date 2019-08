Marcelo Bolinha mostra corte de carne Angus inédito na Vitrine da Carne

Durante a desossa de carcaça de carne Angus certificada na Vitrine da Carne Gaúcha na tarde desse domingo (25/8), o açougueiro Marcelo Bolinha demonstrou um novo corte. O especialista em carnes retirou o osso do t-bone e amarrou o corte no meio com um cordão. “Sempre pensei em fazer, mas essa é a primeira vez”, afirmou. O evento reuniu cerca de 100 pessoas no stande da Vitrine, dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Enquanto desossava o traseiro Angus de um macho de 20 meses, Bolinha explicava para o atento público a importância da gordura da carne. “É ela que dá o sabor no preparo”, pontuou.

Cozinhando as carnes na cozinha ao lado da desossa, o chef Bruno Ivanoff nomeou o corte inédito como corte Dom Pedrito, devido à cidade de origem da carcaça, que era proveniente do frigorífico parceiro Marfrig, de Bagé (RS). Enquanto a desossa era feita, o coordenador de qualidade do Programa Carne Angus Certificada, Gabriel Beltrão, explicava os detalhes do Programa para os visitantes.

Bolinha destacou a gordura uniforme da carcaça e afirmou que era notável o tipo de alimento que o animal recebeu. “A carne tem cheiro de campo, esse animal pastou muito. A maciez dessa carne chega a ser algo absurdo”, afirmou. Além do t-bone e do “Dom Pedrito”, o especialista também passou ao chef um tutano para preparação na frigideira. “Estão sentindo o aroma daí? É de carne de qualidade”, ressaltou Ivanoff.

A Vitrine da Carne Gaúcha é uma promoção da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) em parceria com as associações das raças. As apresentações ocorrem nos turnos manhã e tarde. O objetivo é valorizar a qualidade do produto gaúcho, proporcionando ao consumidor final uma experiência completa das etapas que envolvem a produção da carne.

Programação Carne Angus

26/08: 16h30 – Vitrine da Carne Gaúcha Angus

28/08: 10h – Vitrine da Carne Gaúcha Angus

29/08: 16h30 – Vitrine da Carne Gaúcha Angus

31/08: 10h – Vitrine da Carne Gaúcha Angus

