Porto Alegre Marchezan entrega Unidade de Saúde do Morro dos Sargentos

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Atendimento no local também começou nesta sexta-feira Foto: Cesar Lopes/PMPA Atendimento no local também começou nesta sexta-feira (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O novo prédio da Unidade de Saúde do Morro dos Sargentos, construído em uma área que pertencia ao Exército Brasileiro, foi entregue na manhã desta sexta-feira (10), pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Situado na Zona Sul de Porto Alegre, o posto recebeu investimentos de R$ 1,4 milhão do Fundo Municipal da Saúde. A gestão dos recursos humanos será da Associação Hospitalar Vila Nova e terá 16 profissionais se revezando diariamente, das 8h às 17h.

A nova unidade tem 300 metros quadrados, com cinco consultórios (um odontológico) sala de procedimentos, sala de curativos, banheiro com acessibilidade, recepção e dispensório de medicamentos, sala de coleta, sala de vacina, nebulização, administrativo, copa e vestiário. Também está prevista, ainda no primeiro semestre deste ano, uma academia da saúde.

“A Unidade de Saúde do Morro dos Sargentos é um símbolo do que é prioritário, pela região onde está localizada e pela comunidade que atenderá. Além disso, está focada na atenção básica de saúde, com contato direto com a população para solucionar os problemas de forma mais objetiva e com menos sofrimento”, enfatizou o prefeito durante sua manifestação na cerimônia de entrega do prédio. “Não fizemos promessas. Entregamos a obra com atendimento qualificado em uma região que precisa de vários serviços”, finaliza.

Pioneira

O prefeito foi recebido no portão do posto pela senhora Rosalina Avenna, 65 anos, mãe de 11 filhos (sete vivos), 37 netos e 19 bisnetos e rumando para se tornar tataravó. “Fui a primeira moradora daqui e isso há mais de 50 anos. Já são três casas diferentes, mas sempre no Morro. Fiz questão de estar aqui hoje para agradecer pessoalmente ao prefeito pelo posto. Estivemos desassistidos e agora podemos voltar a buscar recursos de saúde perto de casa”, relembra.

O secretário de Saúde, Pablo Stürmer, agradeceu a parceria do Exército Brasileiro que cedeu a área, com a Prefeitura construindo um muro de 110 metros, junto ao espaço, em contrapartida.

“Esta é uma das muitas entregas que pretendemos fazer este ano. É um espaço qualificado e ampliado com condições de bem atender esta comunidade”, afirma. A vereadora Lourdes Sprenger representou a Câmara de Vereadores e reforçou a importância da nova unidade para a região.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário