Marchezan otimista para 2020

Publicamente, o prefeito de Porto Alegre, Marchezan Júnior (PSDB), não demonstra maior preocupação com a perda de parceiros eleitorais importantes, como o PP, que provavelmente não estará ao seu lado em uma eventual disputa à reeleição em 2020. Mesmo assim, o governo consegue manter uma base de apoio ocasional, que lhe permite aprovar projetos importantes na Câmara de Vereadores.

Direita fragmentada

Os dados trazidos pelas primeiras pesquisas eleitorais indicam que candidatos da esquerda teriam hoje a preferência do eleitorado da capital gaúcha. Mesmo este fato, somado à divisão do grupo que esteve ao seu lado na eleição de 2016, parece não preocupar Marchezan. A sua carta secreta, razão do aparente otimismo, seria o pacote de obras e projetos já consolidados, e levará à prática até o final de 2020 o que poderão reverter um cenário atual, de elevada rejeição. Marchezan tem dito que já promoveu as reformas mais impopulares – “fiz as reformas que os governos federal e estadual ainda não concluíram” – e que o momento seguinte, será o da colheita dos resultados destas medidas nas áreas de gestão e finanças.

Possíveis candidatos

A eleição em Porto Alegre projeta um cenário com pelo menos 10 candidatos. Ao mesmo tempo em que MDB, PP, PSD, Republicanos e Democratas, atualmente aliados de Marchezan tendem a lançar candidatos, a esquerda também pode fragmentar-se. PT, Psol, PCdoB e PDT tentam uma fórmula de convergência para uma chapa única.

Badesul pode ser parceiro de cooperativas

O Badesul pode ser o caminho para alavancar créditos para as cooperativas gaúchas que em 2018 registraram movimento de R$ 48,2 bilhões. O melhor desempenho foi no ramo agropecuário, com faturamento de R$ 31,7 bilhões. O secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles, abriu com a presidente do Badesul, Jeanette Lontra um dialogo nessa linha.

Um calote histórico

O Badesul ainda se recupera de um baque sofrido no governo Tarso Genro, quando sofreu um calote milionário. Ao todo foram emprestados R$ 50 milhões para a empresa Wind Power Energia e mais de R$ 40 milhões para a Iesa Óleo e Gás. Hoje, em valores atualizados e contabilizando encargos contratuais, os dois empréstimos somam R$ 140 milhões. Por conta dessas operações, o Badesul chegou a ser descredenciado do Banco Nacional de Desenvolvimento.

Governador despacha no feriado

Esta segunda-feira, Dia do Servidor Publico, é marcada por feriado nos órgãos públicos do Estado. Apenas o Judiciário tem expediente normal em todas as comarcas. O governador Eduardo Leite aproveita o dia para uma série de despachos internos no Palácio Piratini, a partir das 9 horas.