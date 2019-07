A vereadora Marielle Franco, assassinada em março do ano passado, junto ao motorista Anderson Gomes, numa emboscada no Estácio, ganhará mais uma homenagem em terras europeias. Após o anúncio de um jardim com o nome de Marielle em Paris, na França, agora a Câmara Municipal de Lisboa, em Portugal, também aprovou o batismo de uma rua da cidade com o nome da parlamentar.

