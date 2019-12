Magazine Marília Mendonça nega nascimento do filho e explica

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

“Fui visitar maternidades e estão falando para minha assessora que o Léo nasceu", disse a cantora Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça esclareceu os rumores de que teria dado à luz seu primeiro filho e garantiu que Léo, fruto da relação com Murilo Huff, ainda não nasceu.

“Fui visitar maternidades e estão falando para minha assessora que o Léo nasceu [risos]. Em três lugares diferentes? Eu vou dar muita risada até lá, ainda”, escreveu no Twitter nesta quinta-feira (05).

Em conversa com os internautas, Marília contou se fará uma transmissão de sua chegada ao hospital, quando for dar à luz. “Youtuber de maternidade agora, é?”, respondeu, bem-humorada. Um usuário, então, comentou: “Mas é tua cara esconder, Marília. Nem julgo”. Dona de uma personalidade forte, a jovem de 24 anos explicou a discrição no dia parto. “Esconder não, mas não tenho obrigação de avisar também [risos] Não é um álbum novo, é meu filho”, esclareceu.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário