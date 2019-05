Marinho se despede da torcida após acerto com Santos

Na tarde desta quarta-feira (22), Marinho fechou com o Santos, na negociação que envolve a vinda de David Braz para Porto Alegre. Nas redes sociais, o atleta que está de saída agradeceu ao Grêmio por quase um ano de clube.

Marinho foi contratado no ano passado junto com Chanchung Yatai, mas não conseguiu deslanchar. Em 2019, com a lesão de Alisson, o atacante ganhou uma chance, mas, com o passar do tempo, perdeu espaço no time.

No Instagram, Marinho se despediu da torcida e do Grêmio. Confira a publicação:

Lembrando que Marinho foi envolvido na negociação que traz David Braz, de 32 anos, do Peixe.

