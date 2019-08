Marvel: Kit Harington, de GOT, é confirmado em Os Eternos

E as novidades não param! Após o anuncio de “Frozen 2“, a Disney adiantou ainda algumas novidades sobre o futuro do universo Marvel. De acordo com o anúncio da gigante, o ex-Jon Snow (Game Of Thrones), Kit Harington, deverá se juntar à equipe interpretando o Cavaleiro Negro no longa Os Eternos. Além de Harington, outro ator que também fez parte do cast do sucesso da HBO, que está confirmado para a adaptação da Marvel, é Richard Madden. Em GOT, ele interpretou Robb Stark.

A produção é parte da lista de filmes da 4ª fase do Universo Cinamatográfico Marvel (MCU) que inclui, ainda, Viúva Negra, Thor: Amor e Trovão, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Blade. O longa Os Eternos deve estrear em 6 de novembro de 2020.

