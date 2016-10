Massey Ferguson patrocina concurso internacional The Best Jump

A Massey Ferguson, referência nacional na fabricação de máquinas agrícolas no Brasil, patrocina o tradicional campeonato The Best Jump. O evento, que será realizado de 27 a 30 de outubro, na Sociedade Hípica de Porto Alegre, distribuirá R$ 330 mil em prêmios aos cavaleiros vencedores. Ao todo, a organização espera receber mais de 30 mil pessoas durante os quatro dias de competições.

Dentre os dias de provas, a sexta-feira (28), promete ser especial, isto porque nesta data será concedido o Prêmio Massey Ferguson – CSI Big Tour. Uma das principais competições do evento, às 17h, na pista internacional.

Há mais de 55 anos no Brasil, a Massey Ferguson tem uma relação muito próxima com o homem do campo. A interação da marca com eles é tamanha, que este ano, a Massey Ferguson lançou a campanha de comunicação “Pulsa Forte no Campo”, que busca reconhecer o esforço de “quem põe o coração em tudo o que faz” e destaca como a paixão pela terra é capaz de inspirar o trabalho. E a parceria da Massey Ferguson com o concurso internacional The Best Jump é mais um exemplo de que a marca acredita em quem coloca paixão no seu trabalho.

“Para ser líder no mercado de tratores há mais de cinco décadas, a Massey Ferguson teve que ir além de desenvolver tecnologia de ponta, nós conquistamos a paixão e a fidelidade dos agricultores, inovando sempre, para tornar o dia a dia de quem trabalha no campo cada vez mais ágil e produtivo”, ressalta Alfredo Jobke, diretor de marketing da AGCO – grupo detentor da Massey Ferguson.

A marca também é grande apoiadora do Freio de Ouro, tradicional e relevante campeonato de cavalos da raça crioula.

