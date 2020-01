Educação Matrículas do 1º ano do Ensino Fundamental ocorrem até 17 de janeiro

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Crianças devem ser matriculadas pelos responsáveis diretamente nas escolas Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA

As matrículas dos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental serão realizadas desta quinta-feira (02) até 17 de janeiro, na rede municipal. Os contemplados se inscreveram online entre os dias 1º e 24 de novembro de 2019.

Os responsáveis devem fazer a matrícula diretamente na escola, levando certidão de nascimento do aluno, carteira de identidade (tanto do aluno quanto do responsável) e comprovante de residência. Antes de procurar a unidade de ensino, a família precisa consultar o site da Seduc (Secretaria Estadual de Educação) para saber se foi classificada para a vaga e qual a escola designada.

De 6 a 17 de janeiro, haverá um segundo prazo de inscrições para vagas no 1º ano do Ensino Fundamental no site da Seduc. Os alunos do 2º ao 9º ano do Fundamental que desejarem transferência devem solicitá-la também no site da Seduc, no período de 6 a 17 de janeiro. As dúvidas poderão ser esclarecidas pelos telefones (51) 3288-4888, 3288-4890, 3288-4891 e 3288-4892.

