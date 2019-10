Mauricio Harger, Peter Englisch, e Dominic Barter são alguns dos palestrantes do 5º Seminário de Governança Corporativa

Promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e pela Amcham Brasil, o 5º Seminário de Governança Corporativa abordará o tema “Trajetória e Legado”. No dia 31 de outubro, no Teatro Unisinos, o encontro reunirá palestrantes nacionais e internacionais para debater temas como governança com propósito, governança em empresas familiares e a importância dos conselhos consultivo e de administração.

A programação conta com nomes como Maurício Harger, diretor geral da CMPC Brasil. Na palestra “100 anos de CMPC: construindo uma história de Governança com Propósito”, o executivo contará um pouco da história da centenária empresa chilena. “Tendências Globais da Governança Corporativa e Empresas Familiares” será o tema abordado por Peter Englisch, sócio da PwC e líder global para empresas familiares. Já o cientista social Dominic Barter, referência internacional sobre comunicação não-violenta, participará do debate sobre a importância do diálogo nas empresas familiares, com a palestra “Inteligência relacional e sistemas de diálogo e inovação para empresas”.

“Perpetuar a identidade familiar, promover a retenção dos talentos externos à família, trazer inovação para a empresa, formar as próximas gerações e implementar um processo de sucessão são algumas das questões pertinentes à empresa familiar que abordaremos no Seminário”, conta Michelle Squeff, coordenadora geral do Capítulo Rio Grande do Sul do IBGC.

A evolução dos conselhos de administração será tema do debate comandado por Paulo Nunes, presidente do conselho de administração da Marcopolo, e Aod Cunha, conselheiro de empresas como Grupo Cornelio Brennand, Grupo Vibra, Gerdau e Agibank. Eles abordarão a dinâmica dos conselhos em diferentes estágios de governança, falando da transição do conselho consultivo para o conselho de administração, além de ressaltar a importância do papel desempenhado por conselheiros independentes.

“Levaremos ao público discussões pertinentes à empresa familiar e também às companhias abertas, refletindo a diversidade e a importância da economia local”, comenta Heloisa Bedicks, diretora geral do IBGC.

O 5º Seminário de Governança Corporativa reunirá associados do IBGC, da Amcham e de entidades parceiras, além de membros de famílias empresárias, conselheiros e profissionais que atuam no sistema de governança.

5º Seminário de Governança Corporativa RS/ 31 de outubro (quinta-feira), das 8h às 18h/ Teatro Unisinos (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600 – Boa Vista – Porto Alegre – RS)/ Inscrições: https://www.ibgc.org.br/eventos/5-seminario-de-governanca-corporativa. Mais informações: (11) 3185 4200 (São Paulo) e (11) 4020-1733 (demais localidades) ou pelo e-mail eventosibgc@ibgc.org.br