MEC lança cartilha de Política Nacional da Alfabetização

O Ministério da Educação lançou, nesta quinta-feira (15), a cartilha Política Nacional da Alfabetização (PNA), que foi anunciada em abril deste ano. O documento apresenta detalhes, princípios, objetivos e diretrizes da PNA, além de uma contextualização das formas de implementação e monitoramento dessa política.

O evento contou com a presença do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do secretário de Alfabetização do MEC, Carlos Nadalim, e do ex-secretário de Educação e Cultura de Portugal, Nuno Crato. “Estamos trazendo uma abordagem científica para a educação no Brasil, com base em evidências científicas”, discursou Weintraub, durante a cerimônia.

O Plano visa a redução do analfabetismo no país, no âmbito das diferentes etapas e modalidades da educação básica. A intenção é que as escolas comecem a alfabetizar as crianças já aos seis anos de idade.

Desde o começo da gestão do presidente Bolsonaro, foi anunciada que a alfabetização seria prioridade para o governo. Com foco no chamado ‘método fônico’, que ensina, primeiro, os sons de cada letra para depois se chegar à pronúncia completa das palavras, a cartilha recebeu críticas de especialistas e secretários da educação. De acordo com eles, o MEC não deveria impor uma única pedagogia e condicionar sua adoção à assistência federal.

