Meeting Jurídico da Federasul debate as regras das concessões no Estado

Analisar as possibilidades e as dificuldades das concessões e parcerias público-privadas, desde os editais até a visão mercadológica, é o objetivo do primeiro Meeting Jurídico de 2019, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Um time especializado nas questões jurídicas das concessões e parcerias debaterá o tema, na próxima quinta-feira (28), a partir das 12h. São eles: o secretário de Governança e Gestão Estratégica do RS, Claudio Leite Gastal; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Pedro Henrique Poli Figueiredo; e o diretor de Programas da LSE Enterprise (London School of Economics and Political Science), especialista em PPPs e concessões, Carlos Alexandre Nascimento.

No evento, os editais das concessões estarão em debate, bem como o papel do Tribunal de Contas na concretização das parcerias. A visão mercadológica também será abordada, trazendo todo uma panorama sobre a situação do Brasil em relação a outros países. A mediação fica por conta do diretor da Federasul Marcelo Gazen.

Meeting Jurídico

Tema: “Desafios e Oportunidades para o RS: Concessão e PPP”

Palestrantes: Claudio Leite Gastal, secretário de Governança e Gestão Estratégica do RS; Pedro Henrique Poli Figueiredo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado RS; e Carlos Alexandre Nascimento, diretor de Programas da LSE Enterprise (London School of Economics and Political Science)

Quinta-feira, dia 28/03/2019/ das 12h às 14h/ Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre

