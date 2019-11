A Mega-Sena teve realizado na quarta (30) em São Paulo o sorteio do concurso 2203, que tinha prêmio estimado em R$ 35 milhões. Os números sorteados foram 17, 34, 46, 49, 50 e 57. Segundo a Caixa, nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas. Com isso, a bolada agora subiu para R$ 40 milhões no próximo sorteio, que será na segunda-feira (4).