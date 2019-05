Uma aposta sagrou-se vencedora da Mega-Sena, sorteada na quarta-feira (22) e ganhou, sozinha, o prêmio de R$ 11.825.289,36. Os números contemplados na ocasião foram 08, 13, 28, 31, 32 e 33. Assim, a estimativa de prêmio para o concurso do próximo sábado (25) é de R$ 3 milhões. A aposta simples custa R$ 3,50 e pode ser realizada nas casas lotéricas do País até as 19h do dia do sorteio.