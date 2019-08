Meghan Markle tem causado dor de cabeça à família real britânica

Desde que entrou para a família real britânica que Meghan Markle vem se envolvendo em uma série de causas, e ao mesmo tempo, perdendo o apoio de seus suditos e a popularidade. No últimos meses, a imagem da duquesa passou de “queridinha vinda da América” para a “intrusa que quebra costumes reais”.

Megan foi criticada por tornar as ações da realeza que deveriam ser públicas, como o anúncio do filho com o Príncipe Harry, mais reservadas e longe dos holofotes. Além disso, a duquesa já trocou de babás mais de três vezes. Isso foi suficiente para que a imprensa britânica a apelidasse de “Meghan Dor de Cabeça”.

A edição de setembro da revista Vogue britânica foi editada pela duquesa de Sussex que aproveitou a oportunidade para convidar diversas mulheres bastante influentes nas suas áreas de atuação.

Contudo, e apesar da intenção de Meghan ser contribuir para uma mudança positiva na sociedade, a verdade é que a duquesa está se aproximando demais da “esfera política”, conforme evidenciou o jornalista Toby Young.

“O problema é que a mulher dele [Harry] tem uma agenda política particular (…) Para um membro da família real ter essa postura política é sempre uma má ideia, porque eles são financiados pelos contribuintes e, por isso, têm a obrigação de se manterem acima da esfera política”, argumentou.

De fato, Meghan vem fazendo uma revolução na monarquia britânica, onde muitas vezes é alvo de críticas. No entanto, a duquesa segue com seus ideais e segue no espaço político.

Cachorros

Recentemente, a Rainha Elizabeth II proíbe animais no palácio após planos de Meghan Markle de adotar animal. De acordo com o tablóide Radar Online, a Elizabeth II informou à realeza que cachorros não são mais permitidos no Palácio de Buckingham. O duque e a duquesa de Sussex se mudaram para o condado de Frogmore e se estabeleceram em sua casa antes de Archie nascer.

“Harry e Meghan mudaram seus escritórios para o palácio de Buckingham, e ela absolutamente não quer nenhum vira-lata bagunçando seus tapetes”, disse uma fonte. “Além disso, os seus Corgis dominam o local e não aceitam de bom grado [cachorros] estranhos”, completou a fonte, em relação aos cães da raça Pembroke Welsh Corgi da Rainha.

