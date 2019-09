O Rio Grande do Sul irá sediar, nos dias 16 e 17 deste mês, o 21º Congresso Guadalupano, no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul, na Capital. O Estado foi escolhido por sua adesão à cultura hispânica americana, e o colóquio aborda as imigrações na formação das identidades nacionais e o momento geopolítico atual. O congresso se inicia na segunda (16), às 9h30min.

