A menina Clara Pereira, de 10 anos, que caiu do 9º andar de um prédio em Belo Horizonte (MG), se recupera bem na fisioterapia depois de ter sido submetida a uma cirurgia no fêmur no último sábado (26). De acordo com a família, ela passa bem e já está no quarto. “Em breve estaremos em casa”, comemora o pai de Clara, Wallace Paes. O acidente foi no dia 13 de outubro.