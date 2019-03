Mentoria Coletiva abordará estratégias com influenciadores digitais

Uma das maneiras mais estratégicas de alavancar o próprio negócio é investindo em parceria com canais e influenciadores digitais para alcançar o público-alvo em grande proporção. Mas como organizar isso? Para falar sobre o tema, nada melhor que a experiência de duas mulheres do meio e que dispensam apresentações: Rodaika e Flavia Murr. As comunicadoras, que somam mais de 300 mil seguidores no Instagram, organizam, pela segunda vez, o evento Mentoria Coletiva – Edição Influenciadores, realizado por FM 360, com o apoio de Sebrae RS e OCV. A gestora dos Projetos de e-commerce do Sebrae RS, Kátia Boeira Santana, afirma que “a atividade será um sucesso, com lotação máxima. Após a alta procura da primeira edição, foi constatado que há público querendo aprender a firmar esse tipo de parceria e relação”.

Durante os turnos da manhã e da tarde do dia 30 de março, as duas, juntamente a outros especialistas e nomes importantes – como Patti Leivas, PC Dias, Mike Rodrigues e Simone Sotille – levarão ao público temas como planejamento de ações de marketing com influenciadores digitais, formas de identificação do influenciador ideal para o negócio, ferramentas digitais, abordagem aos profissionais, embaixadores de marca, investimento e retorno, avaliação de mídia kit, cases negativos e positivos, crise e tratamento com agenciadores. Para Kátia, “trata-se de uma excelente oportunidade para empresários de pequeno porte e empreendedores entenderem como oportunizar uma boa campanha e definir as melhores estratégias para se atingir bons resultados nesta aposta. É preciso ter atenção para nicho, público-alvo, faixa etária, mensuração e avaliação de métricas. Não adianta contratar um grande influenciador que não tem nada a ver com o produto”, explica a gestora.

Programação

No começo do evento, um café da manhã da Feel Joy reunirá os participantes, influenciadores e gestores de marketing em uma mesa redonda para debaterem sobre exemplos de sucesso e fracasso nas estratégias. Mediada por Rodaika, a atividade terá depoimentos gravados e contará com a participação de Patti Leivas e PC Dias.

Às 13h30, após a pausa para almoço, Mike Rodrigues e Simone Sotille ministrarão o painel Definindo Objetivos e Mensurando Resultados, no qual irão abordar mídia kit, objetivos versus ação, como saber se vale investir em um influenciador e de que forma avaliar se uma ação deu – ou não – resultado. Na sequência, haverá intervalo para coffee break.

Às 16h, as idealizadoras do projeto, Rodaika e Flavia Murr, ministrarão o workshop de encerramento “Conteúdo Digital e Estratégias de Sucesso. Hora de praticar e planejar a sua ação. Vamos construir juntos?”, que tem como objetivo, assim como todo o evento, auxiliar os empresários na construção de uma ação de sucesso.

O segundo Mentoria Coletiva – Edição Influenciadores acontece no dia 30 de março, a partir das 9h, no Espaço de Negócios do Sebrae RS (Av. Salgado Filho, 135, Porto Alegre).

Os palestrantes

Rodaika – Comunicadora, apresentadora e influenciadora digital. Atua há 25 anos em veículos de comunicação do Grupo RBS. Produz conteúdo institucional e comercial para marcas e serviços, desenvolve produtos para coleções assinadas, atua em pesquisa, construção de campanhas, relacionamento e disseminação de conteúdo.

Flavia Murr – Jornalista, publicitária e radialista. Consultora de Marketing e Marketing Digital, Instrutora e Consultora de Marketing por Sebrae RS e Senac. Atuou por 19 anos em veículos de comunicação como RBS TV, Rádio Atlântida, Pop Rock, Band, Rádio Ipanema, Rádio Unisinos e Canal Futura.

Mike Rodrigues – Consultor, instrutor e especialista em Google. Um dos fundadores da AdTools, ferramenta que auxilia e-commerces e agências. O software é capaz de absorver a inteligência de uma agência, organizar as informações e converter em resultados.

Simone Sotille – Fundadora da Mach – Conectando Pessoas e Marcas, especialista em estratégias especiais com influenciadores, desenvolvimento de projetos para co-branding, marketing digital e estratégias de mídia digital. Atua no mercado publicitário há mais de 25 anos.

Patti Leivas – Gestora de Relacionamentos. Atualmente, embaixadora Rede de hotéis Intercity, também foi embaixadora Audi no RS 2012, Samsung 2014/15, Uber 2017/18. Além de experiências na Oi FM, camarote Renner no Planeta Atlântida, Heineken Fórmula 1 Experience, inauguração da loja Cris Barros, Dado Bier; criação do Pepsi On Stage e nas inaugurações das lojas Forever 21, Nike e GAP em Porto Alegre.

PC Dias – Fundador da Mosh. Especialista em Marketing de Influência, empreendedor, smart creative, professor e consultor criativo com mais de 15 anos de experiência no planejamento criativo de ações de Live Marketing para marcas como Coca-Cola, Burn, Unimed, Renner, Jose Cuervo e Heineken.

