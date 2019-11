Mercado financeiro prevê novo corte de juros

O mercado financeiro passou a prever um novo corte de juros em fevereiro do ano que vem, o que levaria a taxa Selic, atualmente em 5% ao ano, para 4,25% ao ano. Para o fim de 2019, a estimativa foi mantida em 4,5% ao ano. As projeções constam no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (04) pelo BC (Banco Central).

A previsão dos economistas é de que a taxa permanecerá em 4,25% até setembro do ano que vem, quando avançaria para 4,5% ao ano – nível em que fecharia 2020.

Produto Interno Bruto

O mercado financeiro também elevou a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. A estimativa de alta do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019 subiu de 0,91% para 0,92%. Para o ano que vem, a previsão de crescimento do PIB continuou em 2%.

Inflação

No caso da inflação, os analistas do mercado financeiro mantiveram a estimativa para este ano em 3,29%. Para 2020, a previsão permaneceu em 3,60%.

Dólar

As projeções do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2019 e no fim de 2020 permaneceram em R$ 4 por dólar.