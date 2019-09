Mercado Público lança concurso cultural

As melhores lembranças no Mercado Público podem render prêmios. Em comemoração aos 150 anos do tradicional prédio histórico do Rio Grande do Sul, a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) lançou o concurso “Minha história com o Mercado”. Os vencedores serão conhecidos no dia 3 de outubro, data do aniversário, em uma solenidade especial.

Para participar, basta escrever uma história, com, no máximo, 20 linhas, contando a relação com o Mercado e o que desperta as memórias afetivas mais significantes. Os relatos devem ser encaminhados para o e-mail eueomercadopoa@gmail.com, até o dia 20 de setembro.

Segundo Adriana Kauer, presidente da associação, a ideia é que as pessoas expressem seu sentimento. “Diariamente, milhares de pessoas circulam por aqui. Gente que, mais do que cliente, já se tornou amigo dos comerciantes, que é conhecida pelo nome e pelo que gosta de consumir. Temos muitas histórias lindas que precisam ser contadas e conhecidas por todos”, ressalta.

Adriana revela que os três finalistas terão seus textos publicados no Jornal do Mercado, na edição de novembro, e receberão uma cesta com produtos tradicionais do Mercado Público.

Todos os textos encaminhados serão impressos e colocados em um varal, no dia do aniversário. Permissionários e funcionários não poderão concorrer aos prêmios, mas terão seus relatos igualmente anexados.

