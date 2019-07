Mercedes-Benz reinaugura concessionária de automóveis em Caxias do Sul

A Mercedes-Benz reinaugura, nesta segunda-feira (15), o concessionário de automóveis Savarauto, da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com o novo conceito de identidade corporativa da marca. A loja, que era localizada em Petrópolis, mudou para o Bairro Sagrada Família, próximo ao polo de concessionários da região. O espaço apresenta estrutura para a venda de todo o portfólio de automóveis da marca, além de oferecer atendimento de pós-venda.

“É com muita satisfação que apresentamos mais um concessionário que vai além de um ponto de venda. Essa nova proposta oferece um espaço inovador de relacionamento, proporcionando uma experiência completa ao cliente. Seguindo esse posicionamento, continuaremos expandindo o conceito para a nossa rede”, afirma Holger Marquardt, managing director Marketing e Vendas Automóveis América Latina e Caribe.

Caxias do Sul é uma das cidades mais importantes da Serra Gaúcha e o segundo município mais populoso do estado. A região é um centro industrial reconhecido pela produção de vinhos, móveis, metais e calçados, além de exercer forte influência no mercado local. Levando em consideração esse contexto, a nova loja está localizada em um ponto estratégico para o seu negócio e conta com um ambiente mais amplo que proporciona uma experiência inovadora aos clientes. A Savarauto possui cinco pontos de venda no estado, considerando um em Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Passo Fundo, e dois em Porto Alegre.

Focado nas necessidades do cliente, o ambiente possui um design moderno e acolhedor. Além disso, o espaço proporciona diferentes formatos de atendimento, uma vez que o local não possui mesas de vendedores e o cliente decide onde será atendido. Os serviços de pós-venda e oficina também trazem novidades, com a recepção do cliente totalmente integrada ao showroom.

“Caxias do Sul representa uma cidade importante para a operação e, acompanhando a tendência do mercado, estamos prontos para oferecer um atendimento exclusivo para os nossos clientes. O conceito é uma grande novidade para a região e, com ele, proporcionamos uma experiência diferenciada ao público”, comenta Leonel David Bortoncello, Diretor da Savarauto.

Para comemorar a abertura da loja, e apresentar o novo conceito aos clientes da região, a Savarauto realizará um open week, das 8h às 19h, de 15 a 20 de julho, em seu novo espaço.

