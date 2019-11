Messi garante a liderança do Barcelona em noite de gênio no Campeonato Espanhol

O Barcelona venceu o Celta de Vigo, neste sábado, por 4 a 1, com um show de Lionel Messi. O argentino fez três gols, sendo dois de falta e garantiu os três pontos. O treinador Ernesto Valverde, após a partida, exaltou a atuação e disse que é impossível o Barça não depender do atacante.

“É impossível não depender de Messi. Tem uma influência decisiva no nosso ataque e não vamos renunciar a isso, porque é uma vantagem que temos e que os adversários temem. Com Messi qualquer coisa é possível”, pontuou em coletiva.

Embora seu eterno rival Cristiano Ronaldo esteja desde o ano passado na Juventus, Lionel Messi se igualou a ele em mais uma marca. Cada um deles tem agora 34 partidas em que marcaram três vezes. São os recordistas na história do Campeonato Espanhol.

Foi a 52ª vez na carreira em que o argentino completou um hat-trick (termo inglês que designa o ato de anotar três gols no mesmo jogo).

Messi usou a bola parada para recolocar o Barcelona na liderança. Ele fez dois gols de falta e um de pênalti. Busquets completou o placar, enquanto Olaza descontou para o Celta.

Foi o jogo também para sacramentar que o camisa 10 tenha ultrapassado a marca dos 40 gols pelo 11º ano consecutivo. Em 2019, ele já anotou 41 vezes. A última vez que não chegou a esse número foi em 2008 (22). Seu recorde pessoal foi em 2012: 91 gols.

Alívio

A atuação de Messi aumenta o fôlego no trabalho de Valverde, que passou por alguns tropeços na temporada, como a derrota para o Levante no Espanhol e o empate, em casa, sem gols, com o Slavia Praga. O momento somado a tropeços do passado fazem com que o técnico fique instável no comando.

Panorama

Com o resultado, O Barcelona assuma a primeira posição, com 25 pontos. O Real Madrid tem a mesma pontuação e fica com a segunda posição. Real Sociedad, em terceiro, soma 23 pontos, enquanto o Atlético de Madrid, no quarto lugar, soma 21.

Fim da era Messi?

Símbolo do Barcelona na última década, Lionel Messi, aos 32 anos, já liga o alerta nos bastidores do clube catalão. É de conhecimento da direção que é preciso pensar a vida sem o craque argentino.

Em entrevista à AP, Josep Maria Bartomeu, presidente do Barça, colocou um prazo médio e admitiu que o clube já se movimenta para quando o camisa 10 não for mais parte da realidade blaugrana.

“Nas próximas duas ou três temporadas, o nosso líder continuará sendo Messi, mas é certo que há outros jogadores jovens para aparecer. Alguns que vêm do estrangeiro, outros da nossa academia. Estamos muito contentes, porque estamos preparando essa era posterior a de Messi”, disse o mandatário.

Bartomeu foi além e confirmou que espera contar com Messi de forma vitalícia, citando a relação entre Pelé e Santos como exemplo.

“Faço sempre a comparação com Pelé, que foi um homem de apenas um clube no Brasil. Não tenho dúvidas que, depois de Messi terminar a carreira como jogador, continuará vinculado ao nosso clube para o resto da vida”, finalizou.