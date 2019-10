MeTrateDireito – Para cada Paciente um Tratamento é o mote do Outubro Rosa da FEMAMA

Neste mês, o Brasil inteiro se mobiliza em prol da conscientização do tipo de câncer mais incidente entre mulheres: o de mama. Pelo 11º ano seguido, a FEMAM (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), responsável por trazer o Outubro Rosa de forma organizada para o País, lança sua campanha nacional para colocar em pauta o acesso à personalização do tratamento.

Produzida de forma voluntária pela Mythago, Eleita Melhor Produtora do Ano do Rio Grande do Sul nos anos de 2017 e 2018, a campanha tem o mote #MeTrateDireito – Para Cada Paciente um Tratamento. Os três filmes têm por objetivo estimular a luta pelo respeito enquanto paciente com câncer e na defesa pelos seus direitos como ser humano.

“Assim como toda mulher é única, cada câncer de mama também é bastante singular. Os pacientes precisam receber o tratamento mais adequado para cada caso, sempre tendo seus direitos respeitados como cidadão e como pessoa, individualmente, desde o diagnóstico, tratamento e controle da doença”, afirmou Maira Caleffi, presidente voluntária da FEMAMA e Chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento.

Nos últimos anos, os avanços na medicina têm conseguido proporcionar mais qualidade de vida, maiores chances de cura e novas estratégias para o diagnóstico individualizado, o que mudar o tratamento e as perspectivas de cada paciente. A medicina personalizada tem ganhado força e se mostrado como o melhor caminho para tratamentos mais eficazes.

“Os exames genéticos e moleculares são uma importante ferramenta para definir previamente a chance de desenvolver a doença e permitir a elaboração da melhor estratégia para seu enfrentamento. As mutações que cada câncer carrega, suas alterações genômicas, as características do tumor, bem como as respostas a terapias são fatores que guiam para o melhor tratamento”, comentou Maira.

“Uma ONG que merece ganhar voz, por batalhar junto aos órgãos governamentais, melhores condições de tratamento para as pacientes de câncer de mama”, afirma Mocita Fagundes, proprietária da Mythago. Com um tema de campanha e identidade visual criados pela sete22 comunicação, de Luis Giudice e Telmo Ramos, a campanha de televisão, rádio e internet, ainda contou com a colaboração de Eduardo Harthmann na concepção dos roteiros. A criação de áudio ficou a cargo da Radiotiva Produtora que trouxe um arranjo cheio de “vozes nacionais” para a campanha.

Caminhada das Vitoriosas

No dia 20 de outubro, em Porto Alegre, ocorrerá a 16ª Caminhada das Vitoriosas. A ação será a partir das 9h e sairá do Parcão rumo à Redenção.

